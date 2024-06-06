بسبب ارتفاع الحرارة.. «السكة الحديد» تخفض سرعة القطارات على معظم الخطوط

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات، بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرا لارتفاع درجة الحرارة التى تؤثر على القضبان والمعدات، موضحة أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ، حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يعود مسير القطارات للسرعة المقررة، حال انخفاض درجة الحرارة.

فرق طوارئ من السكة الحديد لمتابعة الحرارة

وأوضحت السكة الحديد، في بيان صادر منذ قليل، أنها تتابع درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وتبحث مدى تأثيرها على الخطوط، خاصة الوجه القبلى، من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك، والمنتشرة على جميع الخطوط.

رسالة السكة الحديد للركاب

وأكدت الهيئة، أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، متوجه بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.