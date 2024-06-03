السكة الحديد تعلن إجراء تعديلات على تركيب بعض القطارات بالوجه البحري

أجرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديلات في تركيب بعض القطارات على خط الوجه البحري، بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنه يتم صيانة جميع القطارات بشكل جيد قبل خروجها على قضبان السكك الحديدية، مشددة على الركاب بضرورة شراء التذاكر قبل استقلال القطارات تجنبا للغرامات.

تعديل تركيب القطارات

ووفق مستند رسمي، يتم تعديل تركيب قطارات 11114/964/961/962 «القاهرة - الإسماعيلية»، إذ أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم 9 يونيو الجاري يتم تعديل تركيب قطارات 11113/954/961/962 بالتركيب «جرار - عربة قوى - 8 عربات ثالثة مكيفة»، واعتبارًا من يوم 8 يونيو الجاري يتم امتداد مسير قطاري 11113/962 لمحطة القاهرة.

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة «تشغيل - تسويق ومبيعات وخدمة عملاء» والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشئون مناطق القاهرة ووسط وشرق الدلتا وإدارات التشغيل على الشبكة، ومراكز التحكم في الحركة بها ومركز التحكم في الحركة المركزية وشركة الخدمات المتكاملة وشرطة السكة الحديد الاستعداد لهذا التشغيل.