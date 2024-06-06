«الأونروا»: 45 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة الأونروا، إنّ المدرسة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي تقع شمال غرب مخيم النصيرات للاجئين، لافتًا إلى أنها كانت تضمّ 6000 نازح من مختلف مناطق قطاع غزة.

الأوضاع المأساوية في غزة

وأضاف «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية، وثمّة نقص في المياه والأغذية والرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هناك مليون و700 ألف فلسطيني في مساحة كيلو متر مربع في قطاع غزة، وهناك انهيار شامل للنظام الإنساني والصحي في كافة أرجاء القطاع.

استهدافات الاحتلال لأونروا

وواصل: «أطلقت 3 صواريخ فجر منتصف ليلة أمس، وهذه الصواريخ أصابت بعض فصول المدرسة التي يحتمي بها المئات من الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد نحو 45 شخصًا أو ما يزيد مع إصابة العشرات»، لافتًا إلى أن المدرسة ترفع أعلام الأمم المتحدة وتابعة للأونروا، وبالرغم من ذلك ضربتها قوات الاحتلال بالصواريخ.