«الأونروا»: لا مكان آمن في غزة.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا

قالت إيناس حمدان مدير إعلام وكالة الأونروا في غزة، إنه لا مكان آمن في القطاع والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا، كاشفة عن تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى، بحسب «القاهرة الإخبارية».

وأضافت مدير إعلام أونروا بغزة، أن هناك حاجة إلى كميات كافية من المساعدات الغذائية لتجنب المجاعة، مؤكدة «طواقمنا تحاول تقديم الخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائية على مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى».