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«الأونروا»: لا مكان آمن في غزة.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا

كتب:

نرمين عفيفي
01:20 م | الأحد 02 يونيو 2024
الأونروا

الأونروا

قالت إيناس حمدان مدير إعلام وكالة الأونروا في غزة، إنه لا مكان آمن في القطاع والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا، كاشفة عن تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى، بحسب «القاهرة الإخبارية».

وأضافت مدير إعلام أونروا بغزة، أن هناك حاجة إلى كميات كافية من المساعدات الغذائية لتجنب المجاعة، مؤكدة «طواقمنا تحاول تقديم الخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائية على مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى».

 

 

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