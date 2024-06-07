نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة

السمع من أهم الحواس، التي يمثل فقدانها أزمة كبيرة، وهناك أشخاص لم يحظوا بهذه النعمة منذ ولادتهم لأسباب عديدة، ومع التطور الذي يشهده المجال الطبي، من الوارد أن يتوفر علاج ينهي هذه المشكلة.

علاج جيني جديد

أجرى باحثون في الصين، تجربة لعلاج جديد على 5 أطفال، يعانون من الصمم منذ ولادتهم، ووفقًا لما ذكر في موقع «daily mail»، أظهرت هذه التجربة نتائج إيجابية، حيث بدى تحسن واضح على جميع الأطفال، بعدما استطاعوا تحديد الكلمات والاستماع لها بشكل جيد.

بينما كان هناك اثنين من هؤلاء الأطفال، ظهرت عليهم نتائج إيجابية بشكل أكبر، بعدما تمكنوا من الاستماع إلى الموسيقى، وتمييز النغمات ما يعطي الأمل بأن يكون العلاج الذي استخدم في هذه التجربة، أملا لعلاج كل فاقدي السمع حول العالم.

ما هو العلاج الجديد

يعد نجاح هذه التجربة طفرة في عالم الطب، حيث يتم إنتاج بروتين «أوتوفرلين»، وهو البروتين المسئول عن ضخ الموجات الصوتية من الأذن إلى الدماغ، وبحسب ما ذكره هاني مصطفى استشاري الأذن والحنجرة، خلال حديثه لـ «الوطن»، هذه التجربة سبق تجريبها من قبل منذ عدة سنوات لكنها لم تعطي هذه النتائج الإيجابية حينها.

وأشار إلى أن هذا العلاج لا يزال في مراحل التجارب، كما أنه من المستحيل الحكم على قدرته في علاج جميع أسباب فقدان السمع في الوقت الحالي، لكنه يعد خطوة جيدة لحل هذه المشكلة، التي يعاني منها كثير من الأشخاص حول العالم.