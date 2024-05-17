كيف يستمع الصم إلى الموسيقى في هواتف آيفون؟.. تحديث جديد من أبل

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن مميزات جديدة في هواتف آيفون؛ ليستفيد منها مستخدمو الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشركة، تلك المميزات متعلقة بحركة العين والاختصارات الصوتية، إضافة إلى منع دوار الحركة في أثناء استخدام الأجهزة بوسائل المواصلات.

وذكرت شركة أبل أنّ ميزة تتبع العيون في هواتف آيفون، ستُمكّن المستخدمين من التنقل بين التطبيقات باستخدام العين فقط، تلك الخاصية يمكن تفعيلها بواسطة تطبيق Eye Tracking بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلنت شركة أبل عبر موقعها.

ويمكن استخدام الكاميرا الأمامية لإعداد الجهاز بطريقة سريعة، وبعدها يتم تخزين البيانات والتحكم فيها بطريقة آمنة، وتعمل تلك الميزة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

تجربة الموسيقى لضعاف السمع

وهناك ميزة تسمح للمستخدمين من الصم بتجربة الموسيقى، من خلال خاصية Music Haptics، عن طريق محرك الاهتزازات في الجهاز، وبذلك يمنح المستخدم تجربة جيدة للاستمتاع بالموسيقى.

ميزة دوار الحركة في السيارات

هناك ميزة أخرى أطلقتها شركة أبل، وهي إشارات حركة السيارة، التي تمنع دوار الحركة بالهاتف في وسائل المواصلات، وستقوم الشركة بتحديث نظام CarPlay لدعم التحكم الصوتي، وستسمح تلك الميزة للسائقين أو الركاب الصم بتشغيل التنبيهات، من أجل إخطارهم بالسيارات الأخرى.

مميزات جديدة لمستخدمي آيفون

ومن خلال نظام visionOS، ستُضيف شركة أبل ميزة لتحويل المحادثات إلى نصٍ مكتوب يظهر على الشاشة للمستخدمين ضعاف السمع، وستوفر الشركة أيضًا المزيد من المميزات، التي تجعل هناك سلاسة في أنظمة تشغيل هواتف آيفون.