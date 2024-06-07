عاجل.. اتحاد الكرة يعلن عن قرار هام بشأن مباراة مصر وغينيا بيساو

أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل سفر المنتخب المصري إلى غينيا بيساو، لخوض لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد «علام» في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»، أنه تقرر تأجيل سفر المنتخب المصري بدلًا من الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ليكون يوم السبت المقبل.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه تم التحدث مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل تأجيل أمر تشغيل طائرة المنتخب المصري لخوض لقاء غينيا بيساو لتكون يوم غدًا السبت بدلًا من اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساوويحل المنتخب المصري ضيفًا على حساب غينيا بيساو في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل.

ونجح المنتخب المصري في الفوز على حساب نظيره بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.في سياق آخر،

علق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على فوز الفراعنة على منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تعليق إبراهيم حسن على الفوز أمام بوركينا فاسو وقال إبراهيم حسن، في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت»:«مُنتخب مصر قدم مُباراة كبيرة اليوم أمام بوركينا فاسو، وهو المُنافس المباشر للمنتخب، مع الاحترام للمُنتخبات المُنافسة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى اللاعبين، اطمأنوا بعد تسجيل هدفين، وهذا الأمر سبب التراجع خلال اللقاء».

وتابع:« الحكم لم يحتسب لمنتخب مصر ضربة جزاء صحيحة في مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو، بالإضافة إلى أن الهدف الذي سجله اللاعب بوركينا فاسو جاء بتسلل».

وواصل:« حصد الثلاث نقاط أمرا مهما للغاية، خاصة وأن هناك منتخبات سقطت في فخ التعادل خلال الفترة الماضية».

واختتم:« مشوار التصفيات مازال طويلا خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي شيء مضمون حتى هذه اللحظة».