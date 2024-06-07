عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على بوركينا فاسو

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني على أنه حذر لاعبيه من التهاون في الشوط الثاني أمام منتخب بوركينا فاسو، وذلك عقب انتصار الفراعنة الصعب والثمين، على ضيفه العنيد بوركينا فاسو، بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات، كما كشف بدورن عن طبيعة إصابة إمام عاشور.

وقال «حسن» في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «كنا بحاجة ملحة لهذا المكسب، خاصة في ظل صعوبة التصفيات».

وأضاف: «سهلنا المباراة على أنفسنا كثيرا في الشوط الأول، خاصة وأن اللاعبين نجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بحذافيرها، وبذلوا مجهود كبير في الشوط الأول، وكنا قادرين على استغلال تراجع المنتخب البوركيني في هذا الشوط وتسجيل عدد أهداف أكثر».

وتابع: «لاعبو المنتخب البوركينابي تفاجأوا بما قدمنا من آداء في الشوط الأول رغم قوتهم، وكان علينا استغلال حالة الربكة التي أصابتهم ومن ثم تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف».

حسام حسن: حذرت اللاعبين من التهاون وتغييراتي صنعت الفارقوأردف: «حذرت اللاعبين بين الشوطين من التهاون في الشوط الثاني، خاصة وأنني توقعت أن يظهر المنتخب البوركيني بشكل مغاير عما كانوا عليه في الشوط الأول، وبالفعل نجحوا في التفوق علينا معظم فترات الشوط الثاني».

وأوضح: «بالرغم من تفوق لاعبو المنتخب البوركينابي في الشوط الثاني، إلا أن تغييراتي صنعت الفارق لصالحنا ونجحنا في السيطرة من جديد على وسط الملعب بفضل تلك التغييرات».

وزاد: «أكثر ما أسعدني اليوم هو حالة الفرحة التي أصابت الجماهير المصرية بعد هذا الفوز، وتواجدهم بأعداد غفيرة في المدرجات لمؤزارة المنتخب، أسوة بما يحدث في المواجهات الحاسمة للأهلي والزمالك».

وأردف: «أهدى هذا الفوز للشعب المصري وأخواتنا في فلسطين».

وشدد حسام حسن، على قوة المنتخب البوركينابي واصفا إياه بالمنافس الأول للمنتخب الوطني على صدارةالمجموعة الأولى.

وأكمل: «إمام عاشور يعاني من إجهاد بالعضلة الضامة، لكن إصابته ليست بقوية».

وأتم: «عندما وجدت خللا في طريقة اللعب، قمت بتغيير الطريقة وفي النهاية نجحنا في استعادة تفوقنا».