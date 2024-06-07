أيمن الجميل: التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع حشد المجتمع المدني ونشر ثقافة التطوع لدعم الأكثر احتياجا

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ إطلاقه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح له دور كبير في المجتمع، فى إطار التكامل والتعاون بين كافة قطاعات الدولة المصرية لدفع جهود التنمية المستدامة، سواء القطاع الحكومى والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن التحالف الووطنى للعمل الأهلى التنموى نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة «كايرو3 A» للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن المادة 3 من القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي ، نصت على أن يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلـي وتنميـة المجتمـع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتـصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعيـة التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفـرد بحـسبانه القاعـدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خـلال النفـاذ المباشـر والمـنظم للفئـات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى هذا السياق ،يبذل جهود كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن التحالف أطلق سبع مبادرات تنموية خلال فترة وجيزة للغاية، منها مبادرة «كتف فى كتف» التى تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع، ومبادرة مراكب الرزق، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثة للصيادين، ومبادرة إعادة إعمار المنازل ودعم الفتيات المقبلات على الزاوج، ومبادرة فرح قلبى لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة المنيا، ومبادرة المولد النبوى الشريف، لتقديم إعانات مالية إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة، ومبادرة «ازرع» لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة قمح وفول صويا بمحافظات القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط، وإطلاق قوافل ستر وعافية لتقديم خدمات للمواطنين،من بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى ما يواجهه الاقتصاد العالمى من التحديات الاقتصادية الكبرى نتيجة لنقص المدخلات الرئيسة للإنتاج، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو العالمي، وما زاد من تعقيد الموقف الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة وغيرها من الأحداث، الأمر الذى يبرز الدور الكبير الذى يؤديه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، حيث نجح في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المدني والأهلي من خلال نشر ثقافة التطوع ومفهوم التكافل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص، واستغلال كافة الطاقات والجهود لخدمة المجتمع على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتمكن من تحقيق أقصى استفادة من كل جمعية أهلية نتيجة تنظيم الجهود وتوزيع المهام التي انعكست على كافة الأسر الأولى بالرعاية.