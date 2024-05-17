أيمن الجميل: مواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي فى دعم الأشقاء العرب بطولية.. من المحيط إلى الخليج

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن مواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى دعم الأشقاء العرب من المحيط إلى الخليج هى مواقف بطولية تتسم بالشهامة والدعم الكامل والمساندة غير المشروطة والعمل على استقرار تلك الدول وضمان أمنها الكامل دون التدخل فى شئونها، مشيرا إلى أن هذا الموقف المبدئى للرئيس عبد الفتاح السيسي ينطبق على موقف مصر المساند والداعم لأمن دول الخليج فى مواجهة كافة أشكال العدوان والتهديدات، وكذلك الداعم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها واستقرار السودان ووقف الحرب الأهلية هناك تمهيدا لإجراء مفاوضات المصالحة التى تشمل جميع الأطراف ، وكذلك الأمر بالنسبة للشقيقة ليبيا التى يحرص الرئيس على استقرارها وعدم تدخل الآخرين فى شؤونها ، فضلا عن الجهود الجبارة التى يبذلها الرئيس السيسي فى دعم نضال الشعب الفلسطينى والسعى لوقف العدوان فى غزة وضمان إمداد المساعدات والعودة لاستئناف المفاوضات.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أننا والعالم أجمع ما زلنا نذكر جيدا مصطلح " مسافة السكة" الذى صكه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى سياق الإعلان عن أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى وأن أية قوى إقليمية تسعى لتهديد أمن الخليج أو تصمع فى موارده وأراضيه أو تحاول تصدير عدم الاستقرار إليه ، عليها أن تفكر ألف مرة قبل أن تقدم على مثل هذه الخطوات الحمقاء لأنها ستجد الدولة المصرية بثقلها الكامل فى مساندة الأشقاء فى الخليج

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما تبذله الدولة المصرية من جهود لاحتواء الصراع فى غزة وحماية القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى ، هو جهد جبار سيحفظه التاريخ بحروف من نور، سواء على مستوى دفع القوى الكبرى فى العالم لتحمل مسئولياتها تجاه الصراع الدائر وإقرار السلام الشامل والعادل بالمنطقة، وإيصال المساعدات للمنكوبين ودعم حقوق الشعب الفلسطينى فى دولته المستقلة ذات السيادة ،والتوجه للمؤسسات الدولية لفضح ممارسات العدوان ، وهو الأمر الذى أسفر حتى الآن عن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 دولة على مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين فى العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وتوصيتها مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة وبات بمقدور ممثل دولة فلسطين التواجد بين الدول الأعضاء في ترتيب أبجدى، بدلا من الوجود السابق كمراقب، كذلك حق دولة فلسطين في تقديم المقترحات والتعديلات وتقديم البيانات والتفسيرات للتصويت، والحق في الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة وطلب طرح المقترحات للتصويت وإدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يزيد من فاعلية الدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم السودان واضح ، فالدولة المصرية تعمل دائما على وحدة أراضى السودان وتسعى لوقف الحروب الدائرة هناك وتستقبل على أراضيها ملايين الأشقاء السودانيين وتعاملهم مثل المصريين تماما رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تجتاح العالم، مشيرا إلى أن مصر عملت على تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب السوداني، من خلال استضافة الحوار السوداني- السوداني، بهدف زيادة التفاهم بين القادة السودانيين، كما استضافت قمة دول جوار السودان، لمحاولة إيقاف نزيف الدم والدمار وحماية الشعب السوداني.

ولفت أيمن الجميل إلى أن مصر حرصت على وحدة الأراضى الليبية والحفاظ على الأمن والاستقرار هناك منذ اندلاع الأزمة فى 2011، حيث دعمت مصر احتفاظ الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية، وإيجاد تسوية لتمثيل كافة الليبيين في رسم مستقبلهم، وصياغة مسار تسوية اقتصادي، يرمي إلى إبعاد تفاعلات الصراع عن الاقتصاد الليبي، وإنهاء حالة الانقسام التي طرأت على مؤسساته المالية، وهو ما تكلل بالنجاح مع إعلان توحيد أسعار صرف الدينار وتوحيد الموازنة للعام 2021 ، مع دعم المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وغيرهم، وإنهاء التواجد العسكرى غير الشرعى لأي طرف خارجي.