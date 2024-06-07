مخاوف روسية صينية من مشروع أمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة

أثارت روسيا والصين، مخاوف بطرح مشروع قرار أمريكي يدعم اقتراحا قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وكالة «رويترز».

وقال دبلوماسيون إن الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، أشارت إلى أنها غير مستعدة لدعم المشروع الأمريكي، الذي يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا.

مقترح «بايدن»

وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن خطة لوقف إطلاق النار مكونة من 3 مراحل في قطاع غزة قبل أسبوع وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية، تتكون كل مرحلة من 6 أسابيع، تبدأ الأولى بوقف إطلاق النار لمدة يطلق خلالها سراح نحو 30 محتجزًا إسرائيليًا من النساء والجرحى وكبار السن، مقابل مئات الفلسطينيين، بينما المرحلة الثانية، إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين وجنود جيش الاحتلال، وعودة النازحين الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من المناطق التي وصفها «بايدن» بالسكنية، وذلك في وقت، تسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للخطة.

ووزعت واشنطن مشروع قرارها من صفحة واحدة على مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا يوم الاثنين الماضي، كما قدمت نسخة أخرى معدلة يوم الأربعاء.

مضمون المشروع الأمريكي

وجاء في مضمون المشروع الأمريكي أن واشنطن ترحب باقتراح وقف إطلاق النار، وتصفه بأنه مقبول لإسرائيل، كما تدعو الفصائل الفلسطينية لقبوله.

وجاءت رغبة روسيا والصين في وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة كجزء من المرحلة الأولى ووقف دائم للأعمال العدائية في المرحلة الثانية بموجب اتفاق الطرفين.

لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء مجلس الأمن أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل خطة جو بايدن، ويريدون من المجلس أن بالمشروع الذي قدمه في مارس الماضي بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والأسرى.

روسيا تقترح

واقترحت روسيا تعديلات على النص الأمريكي، تتضمن دعوة كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، كما تريد موسكو أيضًا أن تؤكد المسودة التي قدمتها واشنطن على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.