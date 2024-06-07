أكرم القصاص: نتنياهو في مأزق حقيقي وإسرائيل ترفض مٌقترح الهدنة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن العدوان الإسرائيلي في الفترة الأخيرة في مرحلة توحشية بمداخل رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الأمريكية، وهناك رفض في قبول الهدنة، فالمشروع الأمريكي هو نفس المشروع المصري، لافتًا إلى أن المشروع كشف أن الاحتلال الإسرائيلي كاذب بطبيعته، فإسرائيل ترفض الصياغة المصرية والأمريكية وترى أنها ليست المطالب الإسرائيلية.

صحافة إسرائيل وأمريكا تبرز مأزق نتنياهو

وأضاف القصاص، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن نتنياهو برغم من ادعائه القوة ولكنه في مأزق بات جليًا في الصحافة الإسرائيلية والأمريكية، يتساءلون عن ما سيحدث بعد الحرب، لافتًا إلى أن نتنياهو يذهب للتصوير في جنوب لبنان ليثبت أنها غير مُتأثرة بالاشتباكات مع وضع خلفيات لبيان عدم تأثر المناطق في الجنوب اللبناني.

تساؤلات إسرائيلية حول ما سيحدث بعد الحرب على غزة

وواصل: «نتنياهو يعرض إسرائيل للمشاكل، وبالرغم ما يبديه نتنياهو من قوة لكن هناك انقساما داخل حكومته وتساؤلات حقيقية عن ما بعد الحرب على القطاع، والولايات المتحدة أصبحت في موقف مُحير، وتحدث وزير الخارجية الأمريكي اليوم مع مبعوث إنساني عن الموقف المصري وضرورة وقف إطلاق النار وإحداث هدنة».