«الإسكان»: تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجار تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب، وصرف صحي الحضر، لخدمة أهالي محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب تشمل مشروع محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4)، ومشروع تصميم وإنشاء الخطوط الناقلة لمياه محطة تحلية شرق مطروح وحتى الخزانات الاستراتيجية، كما يجري إعداد التصميمات لتنفيذ مشروع استكمال شبكات مياه سيدي براني.

تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمطروح

وقال وزير الإسكان إنه جار تنفيذ 5 مشروعات لصرف صحي الحضر بمراكز العلمين والنجيلة وبراني والسلوم، وتشمل 12 محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، ومشروع توسعات محطة معالجة مطروح، بالإضافة إلى محطات الرفع أرقام (7-8-9)، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسى مطروح، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم، ومشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة العلمين.

الانتهاء من 3 مشروعات لصرف صحي الحضر

وأشار اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحي الحضر، وهي مشروع صرف صحي الحمام المتكامل، ويشمل محطة المعالجة و4 محطات رفع، ومشروع استكمال تصميم وتنفيذ صرف صحي المرحلة الثالثة بمدينة مرسى مطروح، ويشمل 3 محطات رفع، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة سيوة، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمدينة.