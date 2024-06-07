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«القاهرة الإخبارية»: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الاثنين المقبل

كتب:

محمد عزالدين
10:39 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
بلينكن

بلينكن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يزور إسرائيل الاثنين المقبل.

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