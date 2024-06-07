«القاهرة الإخبارية»: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الاثنين المقبل كتب: محمد عزالدين 10:39 ص | الجمعة 07 يونيو 2024 بلينكن أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يزور إسرائيل الاثنين المقبل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الخارجية الأمريكية: بلينكن وجوتيريش شددا على ضرورة إيصال المساعدات لغزة بلينكن يؤكد ضرورة قبول حركة حماس مقترح وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير «القاهرة الإخبارية»: جالانت يؤكد لـ بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حماس «رويترز»: بلينكن يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي وقف إطلاق النار المقترح في غزة «الخارجية الأمريكية»: بلينكن يدعو حماس إلى قبول الصفقة دون تأخير بلينكن: الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية «مروعة» بلينكن إسرائيل بقلم محمد عزالدين