بلينكن: الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية «مروعة»

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية «مروعة»، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع «بلينكن»: «أوضحنا تماما لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث، ولا أستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها خلال الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية».

ولفت وزير الخارجية الأمريكية، إلى أن إسرائيل حققت نجاحات ضد حماس، لكنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب.