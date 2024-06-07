جانتس يقرر مصيره غدا.. هل يستقيل من حكومة نتنياهو؟

مع اقتراب الموعد الذي حدده بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي لاستقالته والذي حدده قبل شهر بأن يكون في يوم 8 يونيو الجاري، حاولت الولايات المتحدة منع استقالة جانتس، إذ تصاعدت المساعي الأمريكية في الأيام الأخيرة لمنع استقالته في هذا التوقيت الحرج، حيث تجري مفاوضات للتوصل إلى صفقة جديدة. وترى الولايات المتحدة جانتس شريكًا مقربًا وأكثر ليونة من نتنياهو، فيما يتهم البعض نتنياهو بعدم المبادرة لمنع حل الحكومة الإسرائيلية في هذا الوقت.

كان جانتس، تلقى مؤخرًا العديد من الاستفسارات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، حيث طالبوه بعدم الانسحاب والبقاء في الحكومة لفترة أطول. يتمنون التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. ومع ذلك، تشير الخطة الحالية لجانتس إلى الانسحاب في موعد محدد.

صفقة المحتجزين قد تؤخر الاستقالة

ووفقا لجريدة «يسرائيل هايوم»، فإنّ التطورات الأخيرة الخاصة بصفقة المحتجزين بعد خطاب الرئيس جو بايدن، قد تؤخر تقاعد بيني جانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة، على الرغم من تأكيدات عن أن تقاعدهم الوشيك أمر لا مفر منه.

من جانبه، حدد مكتب نتنياهو يوم الأحد المقبل موعدًا للاجتماع الوزاري الموسع حول غزة، بعد يوم واحد من انتهاء مهلة جانتس. تم إلغاء اجتماع وزاري كان مقررًا يوم أمس دون توضيح الأسباب.

جانتس وايزنكوت هددا بالاستقالة قبل

يجب الإشارة إلى أن جانتس وغادي آيزنكوت، أعضاء المجلس الحربي، هددا قبل حوالي 3 أسابيع بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم اعتماد خطط الحرب في غزة في الموعد المحدد. يختلف الوزيران مع نتنياهو بشأن السيطرة الإسرائيلية على القطاع بعد انتهاء الحرب.

وفي كلمة ألقاها سابقًا، طالب جانتس بوضع خطة منظمة لتحقيق ستة أهداف، بما في ذلك عودة المختطفين وهزيمة حماس ونزع السلاح وتحديد بديل لإدارة الحكم في غزة.