«التنمية المحلية» في أسبوع.. تسليم مدفن صحي شبرامنت ومتابعة جهود «أيادي مصر»

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 حتى 7 يونيو الجاري.

السبت 1 يونيو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يعمل على تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي، ومنها دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية.

الأحد 2 يونيو

أعلنت وزارة التنمية المحلية التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت لمحافظة الجيزة، بتكلفة 35 مليون جنيه.

الاثنين 3 يونيو

شهدت مبادرة «صوتك مسموع» الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك ضمن معايير تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات، والاستجابة لـ 126,7 ألف شكوى منها بنسبة 98,2% منذ انطلاق المبادرة عام 2018.

الثلاثاء 4 يونيو

تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة «أيادي مصر»، حيث تضم أكثر من 7 آلاف منتج بأيادي منتجين وحرفيين مصريين من مختلف المحافظات، ويتم الترويج والتسويق لتلك المنتجات.

الأربعاء 5 يونيو

تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا حول المشروعات الخدمية والتنموية في سوهاج وبرنامج التنمية المحلية في الصعيد من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، وبلغت استثمارات العام الحالي 10.8 مليار جنيه.

الخميس 6 يونيو

التقى وزير التنمية المحلية، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام لمنظمة المدن العربية، والمهندس أحمد حجي مدير مكتب الأمين العام، لبحث تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي.

الجمعة 7 يونيو

أكد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطن وتحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.