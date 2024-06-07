مراسلة «القاهرة الإخبارية»: 15 آلية إسرائيلية داهمت المنازل في مخيم العين

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن مخيم العين بمدينة نابلس شهد مداهمة أكثر من 15 آلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، داهمت المنازل، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسُمع دوي انفجارات بين الحين والآخر، إذ زرعت المقاومة عبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار داخل المخيم، لذلك أعطبت عدة آليات.

أضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المخيم، وبعد ساعة من الاقتحام انسحبت قوات الاحتلال دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات بين صفوف المواطنين، ولكن فقط هناك إصابة واحدة.

أشارت إلى أن الضفة الغربية شهدت المزيد من الاقتحامات ولا سيما في مدينة الخليل وبلدة حسان في بيت لحم، إذ اقتحمت قوات الاحتلال، وجرى اختناق عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، وتصدى المواطنون لهذا الهجوم.

ولفتت إلى أن جنوب مدينة نابلس شهد محاولة المستوطنين إحراق منزل، وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط، في أنحاء متفرقة بالجسد لدى المواطنين الثلاثة، وحرق منشأة زراعية.