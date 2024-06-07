«التنمية الصناعية» تطرح مصانع لإنتاج الغراء ووحدات دباغة بمدينة الجلود

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي ببدر ضمن المرحلة الثانية من المشروع، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعية لتسريع وتيرة التنمية وتعميق التصنيع المحلي لعدد من القطاعات الصناعية الواعدة وبما يحقق تكامل حلقات سلسلة القيمة بالقطاع.

صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة موضحة أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج الغراء بمساحات تتراوح بين 75 م2 حتى 2745 م2 للوحدة، ووحدات للدباغة بمساحات تتراوح بين 150 م2 حتى 1875 م2 للوحدة.

إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود

وأكدت رئيس الهيئة أن الهدف الرئيسى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ببدر هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود في المنطقة تم تخطیطھا فى ضوء أعلى المعايير العالمیة لتكون قادرة على التصدير لأكبر الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن الهيئة قد حرصت على أن تتكامل المراحل الثلاث للمشروع لتشمل كافة العمليات التصنيعية التي تتم على الجلود الخام من دباغة وصباغة وتصنيع مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية والمكملة والمنتج النهائي والإكسسوارات الخاصة بها.

وأوضحت رئيس الهيئة أن الطرح يتم بنظام التمليك، وقد حرصت الهيئة على توفير تيسيرات كبيرة للحصول على الوحدة تشجيعا لصغار المستثمرين ورواد الأعمال أيضاً، حيث يقوم المستثمر بدفع 15% فقط من سعر الوحدة والباقي على أقساط متساوية تصل حتى 7 سنوات، كاشفةً عن أن السحب والتقديم لكراسة الشروط يبدأ من يوم الاحد الموافق 9 يونيو ويستمر حتي الخميس الموافق 27 يونيو الجارى بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة الجديدة، داعيةً المهتمين بصناعة الجلود إلى التقدم على حجز الوحدات المطروحة في ضوء التسهيلات المتاحة

هذا وتعد مدينة الروبيكي واحدةً من أھم المشروعات القومیة التى تهدف لتحقيق مجموعة متنوعة من العوائد الاقتصادیة والصناعیة والبیئیة والإجتماعیة، حیث روعى في تصمیمھا وتخطیطھا توفير المساحات المختلفة والمرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصریة للإتصال والتسویق والتدریب التكنولوجي الحدیث وإقامة المعارض العالمیة والمحلیة للمنتجات والمعدات كما تم مراعاة التوافق البيئي لكافة مراحل المشروع .

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الالكترونية للهيئة.