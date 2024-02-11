رئيس غرفة صناعة الجلود: نسير في الطريق الصحيح ونسعى للتطوير ونبحث التحديات

قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن حجم صادرات القطاع خلال 2022 بلغ 2.8 مليون دولار، وتضاعف فى 2023، حيث وصل إلى 45 مليون دولار، مشيراً إلى أن النسخة الماضية من معرض القاهرة الدولى للجلود لها تأثير كبير فى ذلك، خاصة أنها أقيمت فى مطلع العام المنقضى. وأضاف «السمالوطى»، فى حواره مع «الوطن»، أن معرض القاهرة الدولى للجلود محفل سنوى لتجمع أكبر عدد من صُناع الأحذية والمنتجات الجلدية من أجل تبادل الأفكار والآراء .. وإلى نص الحوار:

ماذا عن حجم صادراتنا من الجلود؟

- حجم صادرات قطاع الجلود فى مصر خلال عام 2022 بالكامل كان 2.8 مليون دولار، وتضاعف خلال عام 2023 فوصل إلى 45 مليون دولار، وكانت النسخة الماضية من معرض القاهرة الدولى للجلود لها تأثير كبير فى ذلك، خاصة أنها أقيمت فى مطلع العام الماضى، وزيادة صادرات القطاع بهذا الشكل تعنى أننا نسير فى الطريق الصحيح لوضع المنتجات المصرية فى وضعها الذى تستحقه بين مختلف الدول المنافسة.

ما أكثر الدول التى نُصدر لها منتجات الجلود؟

- نُصدر مختلف منتجات الجلود إلى غالبية الدول العربية، ومن أبرزها العراق وليبيا والأردن والسعودية واليمن، والعديد من الدول الأفريقية مثل كينيا ورواندا وغينيا، ولدينا فى غرفة صناعة الجلود خطة تسويقية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية عن طريق المشاركة فى العديد من المعارض خارج مصر، بالإضافة إلى تنظيم بعثات ترويجية إلى عدد من الدول منها العراق وليبيا والسعودية، بهدف الوصول بصادرات قطاع الجلود إلى 80 مليون دولار بنهاية العام الحالى 2024.

خلال الفترة الماضية شهدنا معرض القاهرة الدولى للجلود.. ما أهميته؟

- يُعد معرض القاهرة الدولى للجلود محفلاً سنوياً لتجمع أكبر عدد من صُناع الأحذية والمنتجات الجلدية من أجل تبادل الأفكار والآراء والاطلاع على آخر ما وصلت إليه صناعة الجلود فى مصر، نظراً للتطور الكبير الذى شهدته تلك الصناعة فى السنوات الأخيرة، ويشارك فى دورته الثامنة عشرة حوالى 110 من الشركات العارضة، سواء شركات مصرية أو أجنبية من كبرى المصانع التى تعمل فى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج، أمثال شركات الصين وتركيا، وتعرض الشركات الأجنبية عبر المعرض مستلزمات الإنتاج فقط بهدف مساعدة المُصنّعين وليس منتجات نهائية، أما العارضون المصريون فيقدمون مستلزمات الإنتاج مثل النعال وباقى الخامات، ومنتجات نهائية مثل الأحذية الرياضية والأحذية النسائية، والأحذية الرجالى، والحقائب، والأحزمة.

ماذا يستهدف معرض القاهرة الدولى للجلود؟

- معرض القاهرة الدولى للجلود يستهدف فى المقام الأول تصدير منتجات الجلود المختلفة وفتح أسواق جديدة، لأن التصدير هو العلاج الأمثل لجميع الأزمات التى نعيشها خلال الفترة الحالية، ولدعم وتسهيل هذا الهدف تمت دعوة وفود أجنبية من 11 دولة حول العالم، تضم ما يقرب من 82 مستورداً أجنبياً من أجل الاطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود داخل مصر، وأيضاً من أجل المساهمة فى إبرام تعاقدات تصديرية مع مختلف الشركات المشاركة بالمعرض، ومن أبرز تلك الوفود السعودية واليمن والأردن والعراق وليبيا، ورواندا وكينيا وغينيا.

ماذا عن الندوات التى تُقام على هامش المعرض؟

- هناك 3 ندوات ستتم إقامتها على هامش معرض القاهرة الدولى للجلود، مع 3 هيئات مختلفة، وهى مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتُعد الندوات خطوة تعريفية سواء للمُصدرين أو المستوردين، للإجابة عن جميع الاستفسارات فيما يتعلق بقطاع صناعة الجلود، كما تهدف تلك الندوات إلى تطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، إضافة إلى كل التحديات التى تواجه القطاع لعرضها على الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لها، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع بالكامل وفرص النمو.

شحن البضائع

وفرت غرفة صناعة الجلود، التى تنظم معرض القاهرة الدولى للجلود، عدداً من شركات الشحن داخل المعرض، بغرض تسهيل نقل البضائع الخاصة بالشركات العارضة، حال إبرامها تعاقدات إلى الدول الزائرة للمعرض، وهذا إلى جانب دعوة مصمم أحذية عالمى من أجل نقل أحدث ما توصلت إليه الموضة العالمية فى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى مختلف الشركات والمصانع.