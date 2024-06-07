«المجاهدين» الفلسطينية: نؤكد على ثوابت المقاومة لإنهاء الحرب في أي مفاوضات هدنة

تلقت قيادة حركة المجاهدين الفلسطينية المذكرة التوضيحية من قيادة حركة حماس بخصوص تطورات المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، لاسيما المبادرة التي اعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن، وبعد الاطلاع على مضمون تلك المبادرة التي قال «إنها الورقة الصهيونية» تبين خلوها من النص الصريح لوقف إطلاق النار الدائم.

وقالت الحركة في بيان: «بناء عليه فإننا في حركة المجاهدين الفلسطينية نؤكد على ثوابت المقاومة لإنهاء الحرب، التي تتضمن إنهاء لإطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة العاجلة لشعبنا وتحقيق صفقة جدية ومشرفة للأسرى وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل».