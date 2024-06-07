دعاء لأهل غزة في العشر من ذي الحجة.. «اللهم انصر أهل فلسطين»

دعاء لأهل غزة في العشر من ذي الحجة والتي تعد من الأيام المباركة حيث يغتنمها البعض للدعاء لأهل فلسطين للانتصار على في حربهم ضد المحتل الإسرائيلي، وكذلك الدعاء بالرحمة له في وسط الحرب والدمار منذ شهر أكتوبر الماضي، ونستعرض عددًا من الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها لأهل غزة في العشر من ذي الحجة.

دعاء لأهل غزة في العشر من ذي الحجة

وعن دعاء لأهل غزة في العشر من ذي الحجة، فيمكن الدعاء لهم بالنصرة والرحمة، حيث أوضحت دار الإفتاء أنّه لا توجد صيغة ثابتة للدعاء لهم، ولكن يمكن الدعاء على سبيل المثال بـ:

- اللَّهُمَّ يا مُجيرَ الخائفين وناصرَ المُستضعفينَ، ارحَمْ برحمتك أهل غـزة وهوِّن عليهم واجعل نَصرهُم قَريبًا.

- اللهم عليك بمن اعتدى عليهم اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداءهم اللهم نسألك أن تقبل دعاءنا لهم، اللهم تصدق بهم علينا، اللهم لا ترنا فيهم ما يحزننا وما يقبض قلوبنا.

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الارض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار اعدائهم برد وسلام على المسلمين.

- اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين امين.

- اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين. اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود.

- اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فأحفظهم بحفظك ورعايتك

دعاء لفلسطين في العشر من ذي الحجة

- اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك. يا رب يا عزيز اجب دعائي

- اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك.

- يا رب يا عزيز اجب دعائي اللهُمَّ سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وأفتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم، ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم.