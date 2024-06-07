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«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف شرق قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
01:08 م | الجمعة 07 يونيو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة بشكل عام، فالمدفعية الإسرائيلية لا تزال تواصل قصف مناطق واسعة في شرق قطاع غزة، و-قبل قليل- انهالت هذه القذائف تجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس و-تحديدا- بلدة خزاع، حيث أصيب 5 مواطنين بجراح متفاوتة الخطورة نتيجة هذا القصف الإسرائيلي المتلاحق.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن المحافظة الوسطى لا زالت تشهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية تركز في المناطق الشرقية ووسط مدينة دير البلح، بجانب مخيمي المغازي والبريج، حيث لم تتوقف القذائف عن التساقط باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة.

وأشار إلى أنّ رفح الفلسطينية لا تزال تشهد أحياؤها الشرقية ووسطها قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية، إضافة إلى إطلاق النيران والقذائف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في عمق رفح الفلسطينية، وتوصلت إلى أطراف المحافظة في قصف متواصل تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، موضحا أنّ القصف الإسرائيلي المتصاعد منذ مساء أمس حتى اليوم أدى إلى استشهاد 15 شخصا بوسط وجنوب قطاع غزة.

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