عاجل.. تصعيد غير مسبوق.. ماذا يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟

كشف أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من لبنان، مستجدات التصعيد غير المسبوق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدا أن التصعيد لمس الخطوط الحمراء ووصل إلى مستوى غير مسبوق.

وقال «سنجاب»، إن إسرائيل و«حزب الله» على وشك حرب مفتوحة بين الجانبين، بسبب التصعيد الذي بلغ ذروته أمس، بعد أن أطلق «حزب الله» صواريخ أرض جو باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، الأمر الذي ترتب عليه عودة الطيران الإسرائيلي إلى قواعده.

أضاف: «ملاحظ أن هناك هدوءا حذر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الجبهة اللبنانية الجنوبية، إذ لم ينفذ حزب الله، أي عملية عسكرية اليوم، بعد أن نفذ 8 عمليات بالأمس».

وتابع: «طائرات الجيش الإسرائيلي لم تستهدف أي مناطق في الجنوب اللبناني، ربما يأتي من سلسلة من الاتصالات الدولية التي تسعى إلى التهدئة ووقف حرب مفتوحة بين الجانبين كانت وشيكة خلال الساعات القليلة الماضية».