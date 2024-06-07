حدث ليلا.. العار يُلاحق إسرائيل ومخاوف من اتساع الصراع مع لبنان وإيران

شهدت ساعات الليل الماضية العديد من الأحداث المهمة، فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبرزها كان ما نشرته القناة 13 العبرية عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قوله لمسؤول في جيش الاحتلال أنه تم إدراج إسرائيل على القائمة السوداء فيما يتعلق بالدول القاتلة للأطفال.

وبسبب قرار الأمم المتحدة المنتظر، تعيش إسرائيل حالة من القلق والخوف، إذ ينص القرار على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال، وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات من دول العالم ضد إسرائيل، بما في ذلك عواقب مباشرة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

استهداف مركز تجاري في شمال إسرائيل

ومع تصاعد الحرب على الحدود الشمالية بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان قالت وسائل إعلام عبرية، إن هدفًا جويًا استهدف مركزًا تجاريًا في قلب مستوطنة كريات شمونة، وفي وقت سابق، تم إطلاق صافرات الإنذار أيضًا بسبب تسلل طائرة معادية إلى شمال إسرائيل، وقامت فرق الإنقاذ وشرطة الاحتلال الإسرائيلية بالبحث عن الجثث.

ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية، تقريرًا، أشارت فيه إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجنرالات جيش الاحتلال يريدون سرًا إنهاء الحرب على قطاع غزة، لكن لأسباب سياسية، لا يستطيع الحديث في ذلك.

واشنطن تحذر

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، حليفتها إسرائيل، من أن انهيار السلطة الفلسطينية ستكون وخيمة وتأثيره سلبي، في وقت، تٌحاول فيه واشنطن الضغط على تل أبيب للعٌزوف عن قرار منع تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أعلن أن واشنطن أوضحت لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يوجد ما يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية، وهو بدوره يشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل.

تصاعد الصراع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وفيما يتعلق بالصراع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حذرت الولايات المتحدة حليفتها أيضًا من اتساع الحرب مع لبنان، كما حذرتها من أن ذلك قد يؤدي إلى تدخل إيران، حسبما قال مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

تصاعد بشكل كبير الحرب بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوعين الماضيين، كما دعا بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع الصراع في الجبهة الشمالية.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن هناك قلقًا متزايدًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة دفاع الاحتلال من أن الوضع في لبنان يمكن أن يصل إلى نقطة تحول كبيرة في الصراع بالشرق الأوسط، وتحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حلًا دبلوماسيًا لتقليل التوترات على الحدود، بحسب «أكسيوس».

موعد خطاب «نتنياهو» أمام الكونجرس

وأعلنت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلًا عن مسؤول في الكونجرس الأمريكي، أن خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس سيكون يوم 24 يونيو المقبل.

الحوثي يستهدف «آيزنهاور»

ويزداد التوتر في البحر الأحمر، إذ أكدت جماعة الحوثي، استهداف حاملة الطائرات «آيزنهاور»، بـ 7 صواريخ مجنحة و4 طائرات مسيرة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار الحوثيين إلى أن «آيزنهاور»، ستبقى هدفا من أهداف قواتهم المسلحة، وخلال الأيام الماضية، أعلنت جماعة الحوثي استهدافها، بينما نفت واشنطن تلك المزاعم.

الصراع في أوروبا

ويزداد الصراع بين روسيا وحلف الناتو تعقيدًا، في أعقاب ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حوار مع قناة «ABC» الأمريكية، إن قرار السماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا قد يؤدي إلى اتساع الصراع، مشيرًا إلى أنه أمر باستخدام الأسلحة الغربية والأمريكية لاستهداف الحدود الروسية، وليس لضرب أراضي روسيا.

رؤية هلال ذي الحجة

وفيما يتعلق برؤية هلال شهر ذي الحجة، أعلنت السعودية ثبوت الرؤية، وأن اليوم الجمعة 7 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة، والسبت 15 يونيو وقفة عرفات، والأحد 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.