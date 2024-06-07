الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية على مواقع في الحديدة كتب: محمد عزالدين 03:48 م | الجمعة 07 يونيو 2024 اليمن كشف الحوثيون عن وجود غارات أمريكية بريطانية على مواقع في الحديدة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حكومة اليمن: وقف إطلاق النار في غزة لن يوقف هجمات الحوثيين حدث ليلا.. أزمة جديدة داخل إسرائيل وترامب مهدد بالسجن وقصف اليمن سفير اليمن بالقاهرة يشيد بمنهج الأزهر: الضمانة الوحيدة لمواجهة التطرف «البحرية البريطانية»: تلقينا تقريرا عن أضرار بسفينة قرب المخا في اليمن «القاهرة الإخبارية»: البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث لسفينة جنوب اليمن «القيادة المركزية الأمريكية»: تصدينا لـ4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن اليمن بقلم محمد عزالدين