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الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية على مواقع في الحديدة

كتب:

محمد عزالدين
03:48 م | الجمعة 07 يونيو 2024
اليمن

اليمن

كشف الحوثيون عن وجود غارات أمريكية بريطانية على مواقع في الحديدة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين