حدث ليلا.. قصف اليمن والحكومة الإسرائيلية تنقلب على المستوطنين وترامب مهدد بالسجن

خلال ساعات الماضية، وقعت أحداث مهمة في العالم، كان أبرزها إعلان محكمة مانهاتن رسميًا إدانة المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بعد أسابيع من المرافعات، في المحاكمة الجنائية التاريخية، كما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن طائرات أمريكية بريطانية قصفت أهداف في العاصمة صنعاء.

وبحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن بيان لجماعي الحوثي، شنت مقاتلات أمريكية بريطانية غارات استهدفت مواقع متفرقة لجماعة الحوثي، في عدة مدن يمنية، أبرزها العاصمة صنعاء.

القيادة الوسطى الأمريكية، قالت إنه خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، نفذت إلى جانب القوات البريطانية غارات جوية ضد 13 هدفًا لجماعة الحوثي في عدد من المدن في اليمن.

إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

كانت أبرز مفاجأة خلال ساعات ليل الجمعة، إدانة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، في القضية الجنائية «أموال الصمت»، التي يُحاكم فيها بتهمة دفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها، وعدم الإفصاح عن علاقته بها، ووصف القرار بـ«التاريخي»، إذ يعد الأول من نوعه ضد رئيس أمريكي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وسيصدر الحكم النهائي ضد دونالد ترامب، وربما يتعرض للسجن، في 11 من شهر يوليو المقبل، لكن فريق الدفاع، أعلن استئناف الحكم الصادر بحق الرئيس السابق.

ترامب يعلق

وعلق «ترامب» على إدانته قائلًا إن مٌحاكمته مٌزورة ومُخزية، كما وصف حُكم الإدانة الصادر بحقه بأنه «عارًا»، وأضاف: «أنا رجل بريء، أنا أٌقاتل من أجل بلادنا، أنا أٌقاتل من أجل دٌستورنا، أعتقد أنه ما يحدث هو وصمة عار، وسنٌواصل القتال، سنٌقاتل حتى النهاية وسننتصر لأن بلادنا ذهبت إلى الجحيم»، كما علق رئيس مجلس النواب مايك جونسون قائلًا إنه «يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا»، وأعلن البيت الأبيض بيانه بشأن إدانة «ترامب»، قائلًا إنه «يحترم حكم القانون».

الرئيس الأمريكي يغير سياسته

وتزداد حدة الحرب الروسية الأوكرانية، مع تقدم الجيش الروسي في مدينة خاركيف، ثاني أهم المدن الأوكرانية، وإعلان الصحف الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على استخدام كييف للأسلحة الأمريكية لضرب الحدود الروسية الأوكرانية، والمواقع التي يشن منها الجيش الروسي هجماته ضد كييف، لكن هذا القرار يتوقع أن يشعل حربا واسعة في القارة الأوروبية، في حال أخطأت أوكرانيا وضربت أهدافًا في العمق الروسي.

قلق من اشتعال الصراع أكثر بين واشنطن وموسكو

وتخشى الولايات المتحدة أن تؤدي الضربات الأوكرانية الأخيرة بطائرات بدون طيار التي استهدفت «أنظمة الإنذار المبكر النووية الروسية» إلى زعزعة استقرار موسكو بشكل خطير، وبحسب مسؤول أمريكي، فهذه المواقع لم تشارك في حرب روسيا وأوكرانيا، لكنها مواقع حساسة لأن روسيا يمكن أن تدرك أن قدرات الردع الاستراتيجية لديها مستهدفة، وهي التي تعطي لها قوة كبيرة في الحرب، وذلك سيقوض من الردع النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن الممكن أن يشعل حربًا كبرى، لأن موسكو يمكن أن تعتقد، أن الهجوم على أنظمتها النووية موجهة من واشنطن.

إسرائيل تنقلب على المستوطنين

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسؤول إسرائيلي، قال إن نائب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يريف لفين، طلب من رئيس الشاباك رونين بار تشديد الخناق واستخدام القوة ضد الإسرائيليين والمستوطنين الذين يتظاهرون ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكن «رونين» رفض.

وبحسب «هآرتس»، هناك محاولات لدفع «الشاباك» لأن يصبح شرطة سرية ضد معارضي الحكومة الإسرائيلية.