صلاح حليمة: موقع «ميمري» له تاريخ طويل من التضليل والإعلام المصري يفضحه

تاريخ طويل من الاجتزاء والتضليل هذا ما يصف تقارير مركز أبحاث الشرق الأوسط «ميمري»، وخلال الأيام الأخيرة، شن المركز حملة تحريضية واسعة ضد الإعلام المصري وشخصياته، نتيجة لدورهم في كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وجرائم الصهيونية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الإعلام المصري يظل له دور بارز في توجيه اتجاهين رئيسيين، وهما المصداقية المهنية التي تجعل المزيفين للحقائق يعانون من الألم، خاصة عند التعامل مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى العقيدة الراسخة التي تلتزم دائمًا بالدفاع عن الوطن والعروبة والهوية القومية، ولكن بطريقة مهنية صادقة تنقل الحقيقة من قلب الحدث، والإعلام المصري دائمًا ما يفضح مزيفي الحقائق.

ممارسات إسرائيل واضحة

وأضاف حليمة لـ«الوطن»، أن جرائم وممارسات إسرائيل واضحة للجميع، وأن كل ما ينشره موقع «ميمري» عن مصر ومحاولته تضليل الإعلام المصري لن يكون كافيًا ومعروف أن موقع «ميمري» له تاريخ طويل من التضليل، حيث هناك اتجاهات أخرى تدين الاحتلال الإسرائيلي مثل محكمة العدل الدولية وتم تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمظاهرات التى تحدث حول العالم وخصوصًا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التب تهاجم إسرائيل وممارستها، هل ليس ذلك كافيًا لإسرائيل لتوضح أن العالم يعرف كل الحقيقة؟.

وأكد أن الدور المصري ثابت وواضح ولن يتغير في كشف وتداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومصر طالبت مرارا بضرورة فتح معبر رفح وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه، وأكدت على دورها في تسهيل الجهود من أجل وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة وجود حل سياسي على أساس حل الدولتين للقضية الفلسطينية.