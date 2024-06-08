الولايات المتحدة تعلن استخدام أسلحة نووية لردع روسيا والصين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها نشر واستخدام المزيد من الأسلحة النووية- الاستراتيجية في السنوات المقبلة؛ لردع التهديدات المتزايدة من روسيا والصين، وأعداءها في العالم، بحسب ما قاله مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة «رويترز».

وأدلى براناي فادي، كبير مسؤولي الحد من الأسلحة بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بقرار نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية في حديثه حول استخدام نهج أكثر حدة وتنافسية للحد من الأسلحة، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت في تغيير سياستها بهدف الضغط على موسكو وبكين، للتراجع عن رفض الدعوات الأمريكية لإجراء محادثات بشأن الحد من الترسانات النووية.

واشنطن أكثر استعدادًا لتنفيذ أي هجمات مستقبلية

وأكد «فادي»، أن واشنطن يجب أن تكون أكثر استعدادًا لتنفيذ أي هجمات مستقبلية، مضيفًا: «إذا جاء ذلك اليوم، فسوف يؤدي إلى التصميم على الحاجة إلى المزيد من الأسلحة النووية لردع خصومنا وحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا وشركائنا».

وتلتزم الولايات المتحدة حاليًا بالحد الأقصى البالغ 1550 رأسًا حربيًا نوويًا استراتيجيًا منشورًا، وهو المنصوص عليه في معاهدة «ستارت الجديدة» لعام 2010 مع روسيا، على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها العام الماضي بسبب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وهي خطوة وصفتها واشنطن بأنها باطلة قانونًا.

تصريح سابق لـ«سوليفان»

وجاء قرار واشنطن بعد عام من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن أمريكا ليست بحاجة لزيادة نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية- الأمريكية؛ لمواجهة ترسانات روسيا والصين.

روسيا والصين وكوريا وإيران تعمل على توسيع وتنويع ترساناتها النووية

وأكد «فادي» أن روسيا والصين وكوريا الشمالية جميعها تعمل على توسيع وتنويع ترساناتها النووية بوتيرة سريعة، ولا تظهر اهتمامًا يذكر بالحد من الأسلحة كما لا تبدي أي اهتمام على الإطلاق بذلك.

وأضاف أن الدول الثلاث ومعهم إيران يتعاونون وينسقون بشكل متزايد مع بعضهم البعض، بطرق تتعارض مع السلام والاستقرار وتهدد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا، وتؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

تحذير بوتين

يأتي ذلك في وقت، قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تستطيع نشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات أعمق داخل روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى، لكنه أكد أن روسيا ليست بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية لضمان النصر في أوكرانيا.