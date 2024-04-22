بولندا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.. والكرملين يرد

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده مستعدة بشكل جاد لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، في حال قرر حلف «الناتو» نشر الأسلحة في مواجهة روسيا، والتي تعمل على تعزيز أسلحتها في مدينتي بيلاروسيا وكالينينجراد في أعقاب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر بين موسكو والناتو.

وأكد الرئيس البولندي أنه في حال قرر الحلف، وبولندا جزء منه، نشر أسلحة نووية على الأراضي البولندية لتعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف، فدولتنا مستعدة لذلك كجزء من التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن روسيا نقلت مؤخرًا أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، بحسب روسيا اليوم.

بوتين يؤكد إرسال أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

وفي شهر يونيو من عام 2023، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو أرسلت أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

الكرملين: سنحلل الأمر

من جانبه، رد الكرملين على ما قاله الرئيس البولندي بشان نشر أسلحة نووية، قائلًا: «سنحلل الأمر ونتخذ الإجراءات المناسبة»، مؤكدًا أن الجيش الروسي سيدرس أي تحرك من جانب بولندا لاستضافة أسلحة نووية أمريكية.