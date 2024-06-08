باحثة تشيد بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على «قائمة العار»: لن يكون الأخير

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن إدراج الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال في قطاع غزة، التي يطلق عليها وصف «قائمة العار»، متوقع جدًا، مشددة على أنه إن لم تقدم الأمم المتحدة على هذه الخطوة كانت ستمثل مسئولية تاريخية عليها وعلى كل المؤسسات الأممية.

تصنيف الأمم المتحدة لإسرائيل أنها تمارس أعمال عنيفة ضد الأطفال في قطاع غزة وصمة عار

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»،أن إسرائيل من جانبها تتخوف لأن هذه ليست أول ملاحقة لها ولن تكون الأخيرة، مشيرة إلى أن محكمة العدل تلاحق إسرائيل أيضا بهذه التصنيفات أيضا والجنائية الدولية، مؤكدة أنها تمثل وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل في هذه الحرب التي بدأت منذ أكتوبر الماضي.

أكدت الباحثة بالمركز المصري للفكر، أن هذه التصنيفات تقضي على الرواية الإسرائيلية التي كانت تروجها لأعوام طويلة والتي تتمثل في معاداة السامية.