أستاذ علاج الأورام: أكثر من 150 ألف حالة سرطان جديدة كل عام في مصر

عرّف الدكتور حسين خالد، أستاذ علاج الأورام، مرض السرطان بأنه عبارة عن خلية مشواة، الجسم فقد السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية.

وأضاف «سمعان»، عبر تطبيق زوم، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»،أن منظمة الصحة العالمية نشرت آخر إحصاء بشأن حالات السرطان في مصر، الذي يعتمد على سجل الأورام الذي بدأ نشأته منذ عام 2014، موضحا أنه وفقا لإحصاء عام 2022 فإن مصر لديها أكثر من 150 ألف حالة سرطان جديدة كل عام.

ترتيب سرطان المخ

وأشار أستاذ علاج الأورام إلى أن سرطان المخ يأتي في الترتيب العاشر من بين أنواع السرطانات المختلفة في مصر، موضحا أن سرطان الثدي يعد في المرتبة الأولى ثم الكبد.

وذكر أن أنواع سرطان المخ تتمثل في الحميد والخبيث، موضحا أن الخبيث له نوعين الأول يوجد في بداية المخ، والذي يوجد نسبة أمل في الشفاء منه، والثاني ينتشر في عضو من أعضاء الجسم الأخرى.