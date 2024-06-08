خبير تكنولوجيا معلومات يقدم نصائح لحماية حسابات مواقع التواصل من الاختراق

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، خطوات حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق أو السرقة.

خطوات حماية الحسابات الشخصية

وذكر أحمد طارق، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن حماية الحسابات الشخصية من الاختراق تتمثل في مجموعة من الخطوات تتم من خلال علمية الضبط والإعدادات، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحساب من الاختراق.

خطورة تحميل تطبيقات إلكترونية غير معروفة

وحذر «طارق» من خطورة تحميل التطبيقات الإلكترونية غير المعروفة، والتي قد تكون إحدى وسائل الاختراق التي يلجأ إليها الهكرز لسرقة الحسابات سوشيال ميديا.