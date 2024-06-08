تتبع شحنتك.. كيفية الاستعلام عن رصيدك من البريد المصري

أتاحت بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين وذلك للتسهيل عليهم وتقديمها إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي التي تسعي له الدولة المصرية، بدلًا من إهدار الوقت في المؤسسات الحكومية لإنهاء الخدمات التي يحتاجها المواطن ومن بين ذلك تتبع شحنتك في البريد المصري.

الاستعلام عن شحنتك من مكانك

ويُمكن للشخص الراغب في الاستعلام عن الشحن الخاص به من البريد المصري إتباع عدد من الخطوات التالية:

1- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية.

2- الدخول على منصة مصر الرقمية من على الرابط التالي https://digital.gov.eg/.

3- يتم اختيار أيقونة البريد المصري.

4- يتم اختيار تتبع شحنتك.

5- وبعد إتباع كل الخطوات السابقة تُمكنك هذه الخدمة من تتبع مسار شحنتك من مكانك.

وهناك عدد من الشروط والأحكام يجب استيفائها والتي جاءت كالآتي:

- التأكيد على أن يكون الباركود منشأ بنظام البريد المصرى.

- التأكد من كتابة الباركود بشكل صحيح.

- الباركود مكون من 13 رقم (حروف وأرقام).

- عدم ترك مسافات أثناء كتابة الباركود.

- يجب مراعاة أن يكون تاريخ إنشاء الباركود لا يتعدى سنة ميلادية.