هيئة البريد تكشف حقيقة فتح باب التقديم لمدرسة البريد المصري 2024

نقى مصدر مسؤول في هيئة البريد ما تمّ تداوله بشأن فتح باب التقدم لمدرسة البريد المصري، مؤكّدًا لـ«الوطن»، أنَّه تمّ إغلاق مدرسة البريد المصري منذ سنوات، ولا يوجد فرص تقديم لها حاليًا.

البريد المصري وجهة الحكومة لتقديم الخدمات الحكومية

وشهدت السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في الخدمات التي يقدمها البريد المصري، إذ أصبح البريد المصري حاليًا وجهة الحكومة لتقديم الخدمات الحكومية عبر 4500 مكتبا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، ويقدم البريد المصري عدد من الخدمات أبرزها: خدمات المحليات، والأحول المدنية، وخدمات التوثيق وغيرها من الخدمات.

تطبيقات مبتكرة

وبحسب بيانات البريد المصري، تمّ إطلاق عددا من التطبيقات المبتكرة والتي تساهم في مساعدة المواطنين، أبرزها تطبيق يلّا سوبر آب الذي يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات، ومزود بحلول الدفع، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وباي سكاي، إذ يعتبر التطبيق الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

نقلة نوعية في شكل ومضمون خدمات هيئة البريد

وقال شريف فاروق رئيس البريد المصري، إن الهيئة حاليا تشهد نقلة نوعية في في الخدمات التي تقدمها للمواطنين، من أجل مواكبة المعطيات التكنولوجية الحديثة، بل وأصبحت هيئة البريد منظومة تتميز بالانفتاح والمرونة والابتكار الحر والتحول الرقمي، وزيادة معدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتقديم خدمات متميزة لمختلف فئات المجتمع.