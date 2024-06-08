داليا تنشر الثقافة الكورية في مصر بالطبخ: شغفي بدأ منذ 13 عاما

شغف من نوع خاص جذب «داليا»، فعند مشاهدتها للثقافة والأعمال الدرامية الكورية، كانت تشتاق دائما لتذوق طعامهم، فقررت أن تتبع شغفها وتصنعه بنفسها، ومن هنا أصبحت من أشهر المروجين للثقافة الكورية في مصر بإعدادها الطعام الكوري، كما أنها تمكنت من أن تكون داعمة رقمية لمصر وكوريا كمؤثرة ثقافية وناشرة للثقافة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» و«التيك توك»، في إطار تبادل الثقافات مع الشعوب الأخرى.

داليا عيد حواش، بدأ شغفها بالثقافة الكورية منذ 13 عاما عندما كانت تشاهد الدراما الكورية، فأصبحت صانعة محتوى للأكلات الكورية وتعرف بـ «كي-إنفلونسر»، أحبت الشعب الكوري والثقافة الخاصة بهم فكانت ترى حبهم للأكل لديهم كبير، فدرست اللغة الكورية لتحسن من محتواها، وذلك في معهد سيجونج في المركز الثقافي الكوري بمصر، «بيدخلوا وصفاتهم في أي حاجة سواء عمل درامي أو أي شيء» فكانت هنا بداية حب الأكل لديها، ونمت رغبة في تذوقه، فبدأت هوايتها بالطبخ لعائلتها وفتحت قناتها على اليوتيوب ولاقت إقبالا كبيرا، واهتم الناس بها فطبخت وصفات آسيوية وكورية، ودمجت تاريخ كوريا مع فيديوهاتها سواء تاريخ أو ثقافة وطرق ونصائح تعليمية للأشخاص المسافرين.

«داليا» تروِّج للثقافة الكورية في مصر

شغفها بكوريا ومصر جعل نشاطها يكون رسميا مع السفارة «أنا كنت محظوظة لأن تم اختياري من ضمن عشرين شخص الذين تم عمل مقابلة شخصية معهم»، بحسب داليا التي تم قبولها من العشرة الذين اختارتهم السفارة الكورية في مصر ليصبحوا الداعمين الرسميين الرقميين لمصر وكوريا، وكانت تهتم وتعمل بالأنشطة والفعاليات التى تقوم بها السفارة في مصر والترويج للثقافة الكورية بمصرعن طريق عدة أشياء منها الأكل الكورى الذي تعده وغيرها من مهمات أخرى شهريا لها علاقة بالثقافة، فكانت تنشر تصحيحا للمفاهيم الخاطئة عن كوريا وتدعمها عبر صفحات التواصل وتنظم جميع الأحداث المتعلقة بكوريا في مصر وتعريف الناس بها وتربط الثقافة الكورية بالمصرية وتوضح أوجه التشابه بينهما عن طريق صفحات معينة «تجربة جديدة وجميلة جدا وحبيتها وفخورة علشان شاركت فيها».

«داليا» تنشر ثقافة الإسلام بكوريا

لم تكتف «داليا» بذلك بل أصبحت سفيرة لمنظمة «سلام سول» تحت إدارة الحكومة الكورية عام 2023 تقدم فيها محتوى للمسلمين في كوريا أو خارجها ترويج لثقافة المسلمين «إيه الحاجات كمسلم تقدر تعملها في كوريا، اعمل ده وماتعملش دا، إيه المطاعم الحلال اللي ممكن تروحها، أي حاجة بتتعلق بالإسلام»، قدمت في «كي إنفلونسر أكاديمي» وهي أكاديمية للإنفلونسر المهتمين بالثقافة الكورية فقدمت فيها في سنة 2023 وتم قبولها «اتعرفت وجربت حاجات ماكنتش أعرفها قبل كدا»، أصبحت من أهم خمسة شرفيين مؤثرين على مستوى العالم «أنا عايزة الناس تعرف زي ما أنا كان نفسي يكون في حد يعرفني وحبيت أساعد الناس كل محبي الثقافة الكورية يعرفوا عنها كل حاجة ويكون الموضوع عالمي».