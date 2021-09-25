جمهور مكتبة مصر العامة ببورسعيد في ضيافة «الثقافة الكورية»

استقبلت مكتبة مصر العامة ببورسعيد، محبي الثقافة الكورية للتعرف على عادات وثقافات الشعب الكوري، اليوم، ضمن فاعليات «قافلة الثقافة الكورية»، التي ينظمها المركز الثقافي الكوري وسط إجراءات إحترازية مشددة، وشملت فاعليات اليوم افتتاح معرض الثقافة التقليدية الكورية والذي عرض الزي الكوري التقليدي والآلات الموسيقية والأقنعة الكورية بالإضافة إلى الطعام الكوري حيث أتيحت الفرصة لجمهور المكتبة للتعرف على أهم الأطعمة الكورية.

أطعمة «التشوسوك» الخاصة بعيد الحصاد الكوري

وتذوق الحضور الأطعمة الخاصة بعيد الحصاد الكوري «التشوسوك»، وبصفة خاصة مشروب «شيك كيه»، الذي يتم إعداده من الأرز والصنوبر بالإضافة إلى كعكة «سونج بيون»، والتي تعد من دقيق الأرز والمكسرات والقرفة ويتم تناولها من أجل تمني الحظ السعيد والحصاد الوفير، كما استمتع الأطفال بالمشاركة في ورشة تلوين الأقنعة الكورية التقليدية.

وشارك عدد كبير من الطلاب في محاضرات أساسيات اللغة الكورية والتي قدمها مدرسي معهد «سي جونج»، بالمركز الثقافي، كما استمتع الحضور في مكتبة مصر العامة بكتابة أسمائهم باللغة الكورية على المرواح اليدوية التقليدية، وتضمن البرنامج عرض فيلمي «عيد الميلاد، إنتاج 2019، والمرشحة الصادقة، إنتاج 2020».

شعبية واسعة للثقافة الكورية في بورسعيد

وأعرب ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة في بورسعيد، عن سعادته بتنظيم القافلة الثقافية، مشيرا إلى أن هناك شعبية واسعة للثقافة الكورية في بورسعيد ورحب بكافة برامج التعاون بين المكتبة والمركز الثقافي ولاسيما دورات تعليم اللغة الكورية التي تحظى باهتمام كبير في بورسعيد، وأشار إلي أن المركز أتاح فرصة كبيرة لرواد المكتبة للتعرف على لمحات من الثقافة الكورية.

وكان المركز، أطلق أول قافلة ثقافية في 2017 ولكنها توقفت في عام 2020 بسبب فيروس كورونا وبسبب استقرار الوضع الصحي في مصر تم إعادة تنظيمها والبداية كانت من بورسعيد والتي اختيرت العام الحالي كعاصمة للثقافة المصرية.

ويخطط المركز لتنظيم قوافل ثقافية للعديد من المحافظات المصرية لتقديم لمحات من الثقافة الكورية التقليدية والمعاصرة من أجل تقوية التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصرية وزيادة التفاهم المشترك بين شعبي البلدين.