خبير عسكري: المناطق الآمنة كذبة إسرائيلية والدليل تحولها لساحات اقتتال

قال اللواء الدكتور محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنَّ الأداء العسكري الإسرائيلي يتسم بالتخبط الظاهر بوضوح منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأن رفح الفلسطينية ملاذ حماس الأخير لتشن هجماتها عليها.

«قشقوش»: لم يتم القضاء على حماس ولا قياداتها

وتابع «قشقوش»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ إسرائيل ادعت أنه للقضاء على الجزء المتبقي من حماس لا بد من محاصرة رفح الفلسطينية، بدعوى تطويق المقاومة الفلسطينية، وفي النهاية لم يجر القضاء على حماس ولا حتى على قياداتها، وقد يكون هناك بعض الشهداء من القيادات، لكنها حرب متصلة ووارد حدوث ذلك.

كذبة المناطق والمربعات الآمنة

وأشار إلى كذبة المناطق والمربعات الآمنة، قائلا: «هذه الكذبة بدأ الترويج لها وادعائها بعد اندلاع الحرب بحوالي 3 أشهر؛ لأن هذه المربعات التي يدعون أنها آمنة ويجب على المدنيين الفلسطينيين الانتقال إليها، لا يتوفر بها أي وسائل للحياة من كهرباء ومياه وإنترنت وغيره، بل ورغم هذه الادعاءات فإنها تحولت إلى أماكن للاقتتال بعد ذلك».