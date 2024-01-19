حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.. 12 دولة لن تتأثر بالصراع تعرف عليها

دراسات وخبراء كثر يرجحون اندلاع حرب عالمية ثالثة في وقت قريب إذ تلتهب الكثير من البقع في العالم سواء في أوكرانيا، وفي قطاع غزة، أو مناوشات باكستان وإيران، وغيرها من التوترات التي تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة.

وكشفت دراسة نشرتها جريدة «ديلي ميل» الأماكن التي ستكون بعيدة عن الصراع، خصوصا بعدما أدى تصاعد الصراع العالمي طوال عام 2023 إلى تكهنات بأن الحرب العالمية الثالثة قد تكون في الأفق إذ أظهرت الخريطة المنشورة بعضًا من أكثر البلدان أمانًا التي يمكن أن تكون فيها في حالة احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

الأماكن الأكثر أمانا حال اندلاع حرب عالمية ثالثة

1- القارة القطبية الجنوبية

تشتهر القارة القطبية الجنوبية بالسياحة لمناظرها الطبيعية وخلابة ومن غير المرجح أن يكون بها العديد من البشر حال نشوب حرب عالمية ثالثة، لأنها أقصى نقطة جنوبية على هذا الكوكب.

2- الأرجنتين

رغم أن الأرجنتين تورطت في صراع في عام 1982 مع المملكة المتحدة حول السيادة على جزر فوكلاند، إلا أن التقرير يرى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من الأماكن الأكثر احتمالا للنجاة من المجاعة بعد حرب نووية.

وإذ رجحت بعض الدراسات إطلاق 100 قنبلة نووية من شانه إطلاق الكثير من الدخان لدرجة حجب الشمس، مما قد يؤدي إلى المجاعة وفشل المحاصيل، ونتيجة لذلك فإن الأرجنتين ستكون مكاناً جيداً للعيش فيها بفضل وفرة المحاصيل المقاومة لها، مثل القمح.

3- بوتان

انضم بوتان للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 1971، ومنذ ذلك الحين أعلنت نفسها على الحياد فيما يتعلق بأي صراع، ما يرفع مؤشر السلام العالمي لديها، خصوصا وأنها غير ساحيلة وبها عدد كبير من المناطق الجبلية ما يعني ابتعادها عن الأحداث خلال الحرب العالمية الثالثة.

4- تشيلي

على الرغم من أنها تطل على خط ساحلي في العالم، يمتد على المسافة بين موسكو ومدري، لكنها تتمتع بمجموعة متنوعة من المحاصيل والموارد الطبيعية ما يحميها من تأثيرات الأسلحة النووية.

5- فيجي

موقع فيجي المميز يجلعها بعيدة عن النزاعات إذ تبعد عن أقرب دولة لها وهي أستراليا حوالي 2700 وجيشها يضم 6000 رجل فقط، وتحتل مرتبة عالية في مؤشر السلام العالمي، نظرا لأن معظم أراضيها تتكون من غابات كثيفة، فضلاً عن وفرة من المعادن والأسماك.

6- الأرض الخضراء

وهي أكبر جزيرة في العالم وتابعة للدنمارك، وتشتهر بأنها منطقة نائية وجبلية ومحايدة سياسيا، ويقدر عدد سكانها بنحو 56 ألف شخص، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتم استهدافها من قبل أي قوة عظمى عالمية.

7- أيسلندا

من الدول التي تتصدر مؤشر السلام العالمي باستمرار، وتعد واحدة من أكثر البلدان سلمية في العالم، وهي بلدة نائية عن جيرانها وتتمتع باحتياطات كبيرة من الماء العذب، والموارد البحرية، ومصادر الطاقة المتجددة.

8- إندونيسيا

دولة تتخد موقفا محايدا بشأن العديد من القضايا السياسية في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1948، صاغ أول رئيس للبلاد، أحمد سوكارنو، مصطلح «حر ونشط»، وهم أكثر اهتماما بإحلال السلام العالمي.

9- نيوزيلندا

تحتل المركز الثاني في مؤشر السلام العالمي، وتتمتع بحدود طبيعية تحميها من اي هجوم أجنبي نظرا للتضاريس الجبلية.

10- جنوب إفريقيا

تعد من البلاد متعددة الأطعمة، وبها مساحات واسعة من الأراضي الخصبة والمياه العذبة، كما تتمتع ببنية تحتية حديثة تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة في حالة حدوث الحرب العالمية الثالثة.

11- سويسرا

واحدة من أكثر البلدان ارتباطا بالحياد السياسي، لأكثر من 200 سنة فضلا عن تضاريسها الطبيعية ذات الطبيعة الجبلية وجغرافيتها غير الساحلية والعديد من الملاجئ النووية.

12- توفالو

تقع بين هاواي وأستراليا، وتعاني من انخفاض بالموارد الطبيعية ما يجعلها غير مرغوب فيها في حالة نشوب حرب عالمية ثالثة.