خبير استراتيجي: يحسب لحماس نجاحها في الاحتفاظ بالرهائن رغم القتال المستمر

قال اللواء محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنَّه يحسب لحماس أنها منذ بدء العملية العسكرية يوم 7 أكتوبر وحتى الآن تتحرك من الشمال في «بيت لاهيا» و«بيت حانون»، ناهيك عن الوثبات التي قامت بها بين مدن غزة من «دير البلح» إلى «خان يونس» ثم «رفح الفلسطينية» وهذه الوثبات والانكماش، حسب سير القتال، نجحت خلالها في الاحتفاظ بالمحتجزين الإسرائيليين.

«قشقوش»: الاحتفاظ بالرهائن أمر غاية في الصعوبة

وتابع «قشقوش»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ عملية الاحتفاظ بالرهائن بالشكل الذي تابعناه، هو أمر غاية في الصعوبة وذلك في إطار عملية عسكرية منظمة ومناورة وفي نفس الوقت حماس لديها كم كبير من الأسرى ناهيك عما يتطلبه ذلك من توفير بيئة آمنه لهم وعناية.

رهائن حماس لا يعيشون في حفرة بل في أماكن معدة لاستقبالهم

وأوضح: «الأسرى والرهائن مما شاهدناه في عملية الإفراج الأول، أي عندما تم إطلاق سراح مجموعة منهم في الهدنة المؤقتة، يظهر بوضوح أنهم لا يعيشون في حفرة بل يبدو أنهم يعيشون في أماكن أعدت لهم منذ سنوات استعداداً لهذه المرحلة».