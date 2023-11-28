رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مندوب مصر بالأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة في غزة لا تغني عن وقف إطلاق نار دائم

كتب:

محمد عزالدين
07:14 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
مندوب مصر بالأمم المتحدة

مندوب مصر بالأمم المتحدة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن الهدنة المؤقتة الحالية التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود حميدة، لا يمكن أن تغني بأي حال من الأحوال من وقف إطلاق النار على نحو دائم حقن لدماء المدنيين، ومنعا لانزلاق المنطة لمواجهات أوسع.

وأضاف خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، وتذيعها قناة «القاهرة الإخبارية»، وأننا لا يسعنا إلا أن نذكر بقرار الجمعية العامة، والذي طالب بشكل واضح وصريح بأن تؤدي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولا يسعنا إلا أن نذكر أن ذلك القرار اُعْتُمِد بأغلبية ساحقة من جانب المجتمع الدولي.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن احتجاز حماس لجثامين 3 من جنودها في غزة

العاهل الأردني: نرفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: بدء عملية تسليم 10 محتجزين في قطاع غزة للصليب الأحمر

برنامج الأغذية العالمي يوفر الغذاء لأكثر من 120 ألف شخص في غزة

بايدن يحذر السلطات الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة

«الصحة العالمية»: 170 ألف حالة التهاب رئوي ونزلة معوية في غزة
بقلم محمد عزالدين