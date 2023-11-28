مندوب مصر بالأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة في غزة لا تغني عن وقف إطلاق نار دائم

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن الهدنة المؤقتة الحالية التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود حميدة، لا يمكن أن تغني بأي حال من الأحوال من وقف إطلاق النار على نحو دائم حقن لدماء المدنيين، ومنعا لانزلاق المنطة لمواجهات أوسع.

وأضاف خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، وتذيعها قناة «القاهرة الإخبارية»، وأننا لا يسعنا إلا أن نذكر بقرار الجمعية العامة، والذي طالب بشكل واضح وصريح بأن تؤدي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولا يسعنا إلا أن نذكر أن ذلك القرار اُعْتُمِد بأغلبية ساحقة من جانب المجتمع الدولي.