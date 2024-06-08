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الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة مكونة من 3 مراحل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

كتب:

حسن سمير
09:03 م | السبت 08 يونيو 2024
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن لديهم خطة مكونة من 3 مراحل، للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء القتال في قطاع غزة، مشددا على أنه «يجب أن ينتهي حمام الدم في قطاع غزة فورا».

وأدان بوريل بأشد العبارات، المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في النصيرات، وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

 

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بقلم حسن سمير