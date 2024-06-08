عائلات المحتجزين في قطاع غزة: تحرير 4 من قبضة الفصائل أمر سيئ للغاية.. ماذا حدث؟

أصدرت عائلات المحتجزين في قطاع غزة بيانًا منذ قليل، أكدوا خلاله سعادتهم بإنقاذ 4 من المحتجزين في العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات في قطاع غزة اليوم السبت.

فيما أعربت أسر المحتجزين عن قلقها من حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، مؤكدين أن نجاح اليوم سيبعد التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية.

بيان عائلات المحتجزين في غزة

وبحسب صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، فإن عائلات المحتجزين في غزة أعربوا عن قلقهم وقالوا في بيان لهم: « إنقاذ المحتجزين الأربعة هي أخبار عظيمة لكنها سيئة للغاية».

وأضاف البيان، إن هناك مخاوف من أن نجاح العملية العسكرية في استعادة المحتجزين، قد تشكل عائق جديد أمام صفقة تبادل المحتجزين المتواجدين في قطاع غزة.

وتابع أهالي المحتجزين: إن الفصائل لا تزال تمسك بـ 130 محتجزا في قطاع غزة، وهذا العدد لا يمكن إنقاذه من خلال العمليات العسكرية، بل يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادتهم إلى المنزل.

الترويج لأجندات لا تدعم الصفقة

وقالت أوفري بيبس شقيقة إحدى المحتجزات في قطاع غزة، نحن نشعر بفرحة كبيرة لكنها ممزوجة بالقلق، فنحن نخشي أن يتم استخدام نجاح العملية العسكرية اليوم في التراويج لأجندات لا تدعم صفقة تبادل المحتجزين التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت: يجب إلزام الحكومة بإعادة الجميع إلى عائلاتهم، مؤكدة أن هذا لن يتم إلا عن طريق صفقة لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أنه من المؤلم أن يتم استغلال نصر صغير للتضحية بالآخرين.