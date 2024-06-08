خبير عسكري: إسرائيل لا تبالي بالاعتبارات الإنسانية خلال الحرب على غزة

قال اللواء محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنَّه يحسب لحماس تنظيم مناورات رباعية وخماسية بعمق 40 كيلومترا وبكل قواتها ولم يفلت منها أحد، ولو حدث وتحرر 4 محتجزين فحتى مع التسليم بهذا فإنه يتبقى لدى حماس من 120 إلى 130 محتجزا.

وتابع «قشقوش»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ إسرائيل تُدان على القتل بوحشية للمدنيين الفلسطينيين خلال عملية تحرير المحتجزين من النصيرات وسط غزة، وهو ما أدانته «الخارجية المصرية» في بيان لها شديد اللهجة، خاصة أن الأهالي كانوا عزل وهناك مقاطع فيديو تصور أشلائهم، وهي صعبة للغاية وتم تصويرها في لحظات تنفيذ للعملية.

إسرائيل لا تبالي بهدم المنازل على المدنيين في غزة

واستطرد، أنَّ إسرائيل من بداية الحرب في هجومها على قطاع غزة وهي لا تبالي بهدم المنازل على المدنيين غير آبهة بالاعتبارات الإنسانية وكم الضحايا الذين يسقطون قتلى أو جرحى نتيجة القصف، بل ويرددون أكاذيب عن أن عملياتهم العسكرية ينفذونها «بمشرط الطبيب» فهم كاذبون تماما وتصريحاتهم عارية من الصحة وأبلغ رد عليها وعلى عدم منطقيتها هو إسقاط الأبراج السكنية في غزة بهذا العدد ليلاً.