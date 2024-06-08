«الخارجية»: الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة انتهاك سافر للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية أن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة انتهاك سافر للقانون الدولي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضافت الخارجية في بيان: «نؤكد حتمية التوصل لوقف لإطلاق النار في كل قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات بصورة كاملة ودون عوائق من كل المعابر البرية».

وطالبت «الخارجية» الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بالتحرك المسؤول لإنهاء الأزمة الإنسانية بقطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد.

الاعتداء على النصيرات وسط قطاع غزة

كما طالبت الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة.

وتابعت: «نطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين والتدمير الغاشم للبنى التحتية في قطاع غزة»، موضحة: «مصر تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الاعتداء السافر على النصيرات وسط قطاع غزة».