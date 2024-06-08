المسلماني: ابن بطوطة زار 44 دولة «سيرا على الأقدام وركوبا للجمال والسفن»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنَّ الرحالة الشهير بـ«ابن بطوطة» جاب الأرض سياحة وسفراً واستكشافاً ليسافر 120 ألف كيلو متر ويُطلق عليه لقب «ماركوبولو الإسلام»، وتتحدث عنه أشهر جامعات العالم بأنه الرحالة الأكبر.

«المسلماني»: أبو عبد الله محمد الطنجي.. اسم ابن بطوطة الحقيقي

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامجه «الطبعة الأولى»، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ «ابن بطوطة»، كما أطلق عليه الأوروبيون هذا الاسم وفقاً للمؤرخين، ولد في المغرب بمدينة «طنجة»، واسمه الحقيقي أبو عبد الله محمد الطنجي، وهدفه من رحلاته وأسفاره كما دوَّنها في كتابه رحلة ابن بطوطة: «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، «كان مرادي من هذه الدنيا السياحة في الأرض».

«ابن بطوطة» الرحالة الأكبر على مر التاريخ

وتابع: «أسفاره تدل على أنه من أكبر الرحالة على مر التاريخ، وأشهر الرحالة اثنان، أولهما ابن بطوطة والذي أطلقت عليه جامعة «أكسفورد» أمير الرحالة المسلمين، والثاني هو الإيطالي «ماركو بولو»، فيما أن الرحالة المسلم سافر إلى أفريقيا حتى وصل إلى مالي بمدينة «تمبكتو»، ومنها عاد شمالاً ووصل إلى الأندلس في أوروبا ومنها اتجه إلى شمال أفريقيا حتى وصل إلى مصر والسودان، ومنهما اتجه للجزيرة العربية والعراق وسوريا وإيران ووصولاً إلى الهند والصين وإندونيسيا، أي جاب ما يعادل 44 دولة في الوقت الحالي.