«ابن بطوطة المصري».. لف 20 محافظة في 200 يوم لنشر علوم الفضاء بين الأطفال

«الفلك هيلف مصر كلها»، مبادرة أطلقها شاب يدعى ضياء حجازي، تهدف لنشر علوم الفلك والفضاء بين الأطفال في محافظات مصر المختلفة، استطاع تعليم ما يقارب 2700 طفل في 190 فعالية بـ20 محافظة خلال 200 يوم فقط، ليسميه البعض «ابن بطوطة» المصري، حيث يريهم الكواكب والقمر من خلال التليسكوب.

200 رسالة قبل انطلاق المبادرة

جاءت الفكرة للشاب العشريني منذ فترة طويلة حيث رغب في تدريس الأطفال تبسيط علم الفلك في كل المحافظات تشجيعا منه لهم لمعرفة هذا العلم الجذاب، مضيفا خلال حديثه لـ«الوطن»: «لما أعلنت عن مبادرتي في جروب مشهور على الفيس بوك وفي أقل من 24 ساعة استقبلت أكتر من 200 رسالة من مكاتب عامة وحضانات وأكاديميات أعمل وورش عندهم للأطفال وده كانت انطلاق المبادرة في 13/5/2022».

بالرغم من أنه خريج كلية الحقوق بجامعة القاهرة لكن شغفه بخبايا الفضاء ومصابيح السماء منذ صغره لم يمنعه من تعليم الأطفال، حيث قرر اكتساب معلومات عن علم الفلك من خلال قراءة العديد من الكتب في الفلك والبحث على الإنترنت حتى انضم إلى الجمعية المصرية لعلوم الفلك ومجتمع المريخ مصر، وهو منظمة إقليمية تابعة لمنظمة عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى استكشاف ودراسة كوكب المريخ.

رحلة علم الفلك

واجه «ضياء»، الذي يعيش في الجيزة، مشكلات عديدة في رحلة تعليمه لنفسه علم الفلك، إذ أن المصادر العلمية غير متوفرة باللغة العربية بشكل كبير، ولكن حبه للأطفال وشغفه لتعليمهم الفلك كان دافعا قويا للاستمرار في هذا الطريق، متابعا: «استخدمت المجسمات الصغيرة عن الفضاء لأنها أسهل طريقة لتوصيل للمعلومة للأطفال و دة بجانب كمان الشرح الموجود على شاشة العرض».

20 محافظة في 200 يوم

وعن رحلته لتعليم الأطفال في المحافظات، قال إنها بدأت من محافظة الإسماعيلية داخل مركز تعليمي حيث تحدث مع الأطفال عن الرحلات الاستكشافية المستقبلية، ثم اتجه بعد ذلك لمحافظات الشرقية والبحيرة والمنيا وغيرها من المحافظات، مردفا: «المبادرة عدى عليها بالظبط 200 يوم ولفيت 20 محافظة وفاضلي 7 بجانب إني روحت في الفترة دى كذا محافظة اكتر من مرة ومراكز مختلفة كمان».

وأوضح أنه يعلم علوم الفلك لورش ذوي الاحتياجات الخاصة وضعاف السمع وورش للمراهقين وندوات للجمهور العام وليس للأطفال فقط، متابعا: «وصلت لتعليم اكتر من 2700 طفل وورش و كمان رصد فلكى بالتليسكوب للقمر و الكواكب».