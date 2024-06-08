البرلمان العربي يرحب بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

رحب البرلمان العربي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضع كيان الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء ووضع حد لها.

وأضاف البرلمان العربي، أنه رغم تأخر هذا القرار، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة لكيان الاحتلال بوضعه في القائمة السوداء في حال استمر في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف الأطفال والنساء، إلا أن كيان الاحتلال ضرب بكل التحذيرات والتنبيهات والقرارات الصادرة بوقف إطلاق النار وحرب الإبادة عرض الحائط.

وأشاد البرلمان العربي بشجاعة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أفشل مساعي كيان الاحتلال لإقناعه بتجنب هذه الخطوة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالعمل على تنفيذ هذا القرار، والضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ودعا الدول التي لها علاقات تجارية مع كيان الاحتلال، خاصة تجارة وبيع الأسلحة التي تفتك بالفلسطينيين والأطفال منهم، بوقف توريد وحظر بيع السلاح لتل أبيب.