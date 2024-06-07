البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية حققت دورا رائدا في دعم استقرار المنطقة

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد العسومي، بالثقل الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودورها في دعم قضايا المنطقة العربية وتحقيق الأمن والاستقرار وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير، كما جرى بحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون.

من جانبها، أكدت سعادة السفيرة دينا الصيحي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعب العربي.