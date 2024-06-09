الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة جنوب لبنان كتب: محمد عزالدين 04:27 ص | الأحد 09 يونيو 2024 الناقورة أعلن إعلام لبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حدث ليلا.. العار يُلاحق إسرائيل ومخاوف من اتساع الصراع مع لبنان وإيران «القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يشن غارة على أطراف عدشيت جنوبي لبنان إعلام إسرائيلي: قتيلان و24 مصابا إثر مسيرة وصاروخ أطلقا من لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إطلاق قذائف من لبنان سقطت بـ«حرفيش» لبنان الناقورة بقلم محمد عزالدين