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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة جنوب لبنان

كتب:

محمد عزالدين
04:27 ص | الأحد 09 يونيو 2024
الناقورة

الناقورة

أعلن إعلام لبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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